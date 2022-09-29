Брянский: любое соревнование без участия сборной России не может считаться полноценным

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский высказался на тему отстранения российских волейболистов от международных турниров.

«Возвращение к международным соревнованиям? Разве кто-то может это спрогнозировать? Могу сказать только то, что сборная России — это особенная команда, одна из сильнейших в мире. И любое соревнование без её участия априори не может считаться полноценным, таким, которое определяет абсолютно сильнейшего, сильнейшего без оговорок.

И я уверен, что то же самое чувствуют руководители Международной федерации волейбола, Европейской конфедерации волейбола, что они понимают: отстранение российской сборной — нарушение принципа честной конкуренции — fair play. В этой ситуации логично было найти какое-то компромиссное решение, дающее команде шанс», — приводит слова Константина Брянского «Коммерсантъ».