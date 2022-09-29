Брянский: любое соревнование без участия сборной России не может считаться полноценным

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский высказался на тему отстранения российских волейболистов от международных турниров.
«Возвращение к международным соревнованиям? Разве кто-то может это спрогнозировать? Могу сказать только то, что сборная России — это особенная команда, одна из сильнейших в мире. И любое соревнование без её участия априори не может считаться полноценным, таким, которое определяет абсолютно сильнейшего, сильнейшего без оговорок.
И я уверен, что то же самое чувствуют руководители Международной федерации волейбола, Европейской конфедерации волейбола, что они понимают: отстранение российской сборной — нарушение принципа честной конкуренции — fair play. В этой ситуации логично было найти какое-то компромиссное решение, дающее команде шанс», — приводит слова Константина Брянского «Коммерсантъ».
- 29 сентября 2022
-
11:18
-
11:12
-
10:59
-
10:55
-
10:50
-
09:38
-
09:31
-
09:01
-
08:11
-
08:00
-
00:44
-
00:01
- 28 сентября 2022
-
22:42
-
22:27
-
22:03
-
20:42
-
20:11
-
19:03
-
17:26
-
15:01
-
14:26
-
13:33
-
10:46
-
10:12
-
09:53
-
09:47
-
09:37
-
09:07
-
08:00
-
07:36
-
00:07
- 27 сентября 2022
-
23:43
-
23:23
-
21:34
-
20:10