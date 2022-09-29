Поздняков выразил уверенность, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде 2028 года

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).
«Осталось шесть лет до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, и мы закладываем основание в то, что наши спортсмены должны поехать. Уверен на 100%, что мы там будем, и мы должны не просто поехать и хорошо выступить, а занять место не ниже третьего. На территории сильного соперника должны показать достойный результат.
Вне зависимости от того, когда квалификационный отбор начнется, важно сделать так, чтобы наши спортсмены могли принять в нем участие сразу на следующий день, когда эта возможность появится. И наши усилия должны быть направлены на то, чтобы обеспечить подготовку к соревнованиям, которые, я надеюсь, начнутся уже со следующего года», — приводит слова Позднякова ТАСС.
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