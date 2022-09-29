Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске

Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске. Об этом сообщил официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Встреча, в которой сыграют чемпион России сезона-2021/2022 московское «Динамо» и обладатель Кубка страны 2022/2023 годов хабаровский «СКА-Нефтяник», состоится на арене «Ерофей» 22 октября 2022 года.

18 сентября «СКА-Нефтяник» одержал победу в финальном матче Кубка России по хоккею с мячом над красноярским «Енисеем» со счётом 10:5. Выиграв этот матч, хабаровчане стали обладателями трофея в седьмой раз. Они один раз выигрывали Кубок СССР.

Московское «Динамо» является девятикратным чемпионом России (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2019/2020, 2021/2022).