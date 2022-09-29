Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске
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Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске. Об этом сообщил официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.
Встреча, в которой сыграют чемпион России сезона-2021/2022 московское «Динамо» и обладатель Кубка страны 2022/2023 годов хабаровский «СКА-Нефтяник», состоится на арене «Ерофей» 22 октября 2022 года.
18 сентября «СКА-Нефтяник» одержал победу в финальном матче Кубка России по хоккею с мячом над красноярским «Енисеем» со счётом 10:5. Выиграв этот матч, хабаровчане стали обладателями трофея в седьмой раз. Они один раз выигрывали Кубок СССР.
Московское «Динамо» является девятикратным чемпионом России (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2019/2020, 2021/2022).
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