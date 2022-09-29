Гандболист Житников рассказал об отношении к российским игрокам в Польше

Российский гандболист, разыгрывающий польской «Вислы» Дмитрий Житников рассказал об отношении к российским игрокам в Польше.

«В Польше и ко мне, и к Серёже Косоротову отношение корректное, доброжелательное, никаких проблем. Руководители клуба, тренерский штаб, игроки всячески поддерживают, как и фанаты «Вислы».



Правда, весной на клубной странице в соцсетях под одним из постов высказались два болельщика. Мол, неправильно, что сейчас за клуб выступают гандболисты из России, нужно разорвать с ними контракты, пусть возвращаются домой.



Но никто призыв не поддержал. Наоборот, многие болельщики писали в ответных комментариях: «Не смешивайте спорт и политику»… Всё сразу успокоилось. А потом такой эпизод. Матч заканчивается, и фанаты «Вислы» начинают скандировать на трибуне: «Дмит-рий Жит-ни-ков! Сер-гей Ко-со-ро-тов!» Тронуло до глубины души», — приводит слова Дмитрия Житникова «Гандбол. Быстрый центр».