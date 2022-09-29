Владимир Путин: санкционная агрессия против России затронула спорт. Наш голос игнорируют

Президент России Владимир Путин высказался на тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых ‒ взаимоуважение и принцип «спорт вне политики».
Несмотря на это, мы всегда будем радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма. И, конечно, намерены и дальше развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах, совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодёжи, предпринимать всё необходимое для сбережения кадрового потенциала и лучших традиций отечественной тренерской школы», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
Что звёзды российского спорта говорят о санкциях:
- 29 сентября 2022
-
14:16
-
14:06
-
14:00
-
13:16
-
13:08
-
12:42
-
12:31
-
12:09
-
12:05
-
11:34
-
11:18
-
11:12
-
10:59
-
10:55
-
10:50
-
09:38
-
09:31
-
09:01
-
08:11
-
08:00
-
00:44
-
00:01
- 28 сентября 2022
-
22:42
-
22:27
-
22:03
-
20:42
-
20:11
-
19:03
-
17:26
-
15:01
-
14:26
-
13:33
-
10:46
-
10:12
-
09:53