Владимир Путин: санкционная агрессия против России затронула спорт. Наш голос игнорируют

Президент России Владимир Путин высказался на тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых ‒ взаимоуважение и принцип «спорт вне политики».

Несмотря на это, мы всегда будем радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма. И, конечно, намерены и дальше развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах, совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодёжи, предпринимать всё необходимое для сбережения кадрового потенциала и лучших традиций отечественной тренерской школы», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

Что звёзды российского спорта говорят о санкциях: