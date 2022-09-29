Сборная Канады в трёх сетах переиграла Казахстан на женском ЧМ по волейболу

Сборная Канады одержала победу над командой Казахстана в матче третьего тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).
Канадки одержали победу со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:11). Самым результативным игроком матча стала диагональная Канады Кира Ван Рик — 17 очков. В составе Казахстана восемь очков набрала диагональная Татьяна Никитина.
В группе С сборная Канады занимает четвёртое место с тремя очками. Это первая победа канадской команды. Для Казахстана поражение стало третьим на турнире — он занимает последнее место в группе. Казахстанские волейболистки пока не смогли выиграть ни одного сета.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.
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