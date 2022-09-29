Сергей Соловейчик возглавит Федерацию дзюдо России

Сегодня, 29 сентября, Президиум Федерации дзюдо России на очередном заседании единогласно избрал Сергея Соловейчика на пост президента Федерации дзюдо России. На этой должности Сергей Соловейчик сменит Василия Анисимова, сложившего с себя полномочия по семейным обстоятельствам. Сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

«За двенадцать лет, в течение которых Василий Васильевич Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России наша команда совершила хороший скачок в развитии и ярким показателем этого являются олимпийские медали нашей сборной. Мы благодарны Василию Васильевичу за работу с полной отдачей и я уверен, что будущие успехи дзюдо в России будут опираться на крепкий фундамент, заложенный им и его командой за эти годы. Мы продолжим развивать направления профессионального и массового спорта, сделаем акценты на календарь олимпийской подготовки, организацию семейных программ, спортивных событий для детей школьного и дошкольного возрастов. Федерация дзюдо России – это крепкая семья, которая складывалась много лет, основными принципами нашей работы останутся уважение и взаимовыручка», – сказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Мастер спорта и в прошлом тренер по дзюдо Сергей Соловейчик более двадцати лет работает на руководящих должностях российских и международных Федераций дзюдо. По инициативе Соловейчика были реализованы новые форматы соревнований с участием сильнейших дзюдоистов планеты.

«На протяжении многих лет с Сергеем Соловейчиком мы работаем плечом к плечу, он один из тех, кто поистине предан дзюдо. Мы вместе шли к громким победам на мировой арене и развивали спортивные центры в регионах страны. Сегодня перед Федерацией дзюдо России стоят амбициозные задачи по развитию национальной школы этого единоборства, воспитанию новых поколений спортсменов и тренеров, а также популяризации дзюдо как одной из объединяющих сил для всего российского общества. Уверен, что Сергей Игоревич сумеет воплотить в жизнь свой опыт в ведении административной деятельности и вместе с этим останется истинным дзюдоистом, который всегда с радостью выходит на татами», – сказал первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг.