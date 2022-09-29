Председатель ПСБ Пётр Фрадков принял участие в форуме «Россия — спортивная держава»

Председатель ПСБ Пётр Фрадков принял участие в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». На площадке форума глава банка провёл ряд деловых встреч, в том числе с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Кроме того, в рамках деловой программы форума Пётр Фрадков и губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ — Детям».

В рамках подписанного соглашения предусмотрено создание и развитие спортивной инфраструктуры в Кемеровской области, обеспечение доступных условий для занятий физкультурой и спортом, развитие детско-юношеского и студенческого спорта.

«Центры уличного баскетбола, которые ПСБ открывает совместно с Российской федерацией баскетбола, – это наш вклад в развитие массового и детского спорта в стране. Современные и качественные спортивные объекты объединяют активную, увлечённую движением и любовью к баскетболу молодёжь, дают возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта детским спортивным командам и опытным спортсменам. Мы рады, что проект «ПСБ – Детям» растёт, развивается и расширяет свою географию на новые регионы, к числу которых теперь присоединяется и Кузбасс», – сказал Пётр Фрадков.

На сегодняшний день ПСБ уже открыл 12 Центров уличного баскетбола международного класса в разных городах России.