Председатель ПСБ Пётр Фрадков принял участие в форуме «Россия — спортивная держава»

Председатель ПСБ Пётр Фрадков принял участие в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». На площадке форума глава банка провёл ряд деловых встреч, в том числе с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Кроме того, в рамках деловой программы форума Пётр Фрадков и губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ — Детям».
В рамках подписанного соглашения предусмотрено создание и развитие спортивной инфраструктуры в Кемеровской области, обеспечение доступных условий для занятий физкультурой и спортом, развитие детско-юношеского и студенческого спорта.
«Центры уличного баскетбола, которые ПСБ открывает совместно с Российской федерацией баскетбола, – это наш вклад в развитие массового и детского спорта в стране. Современные и качественные спортивные объекты объединяют активную, увлечённую движением и любовью к баскетболу молодёжь, дают возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта детским спортивным командам и опытным спортсменам. Мы рады, что проект «ПСБ – Детям» растёт, развивается и расширяет свою географию на новые регионы, к числу которых теперь присоединяется и Кузбасс», – сказал Пётр Фрадков.
На сегодняшний день ПСБ уже открыл 12 Центров уличного баскетбола международного класса в разных городах России.
- 29 сентября 2022
-
17:15
-
16:41
-
16:04
-
15:50
-
15:37
-
15:28
-
15:13
-
14:16
-
14:06
-
14:00
-
13:16
-
13:08
-
12:42
-
12:31
-
12:09
-
12:05
-
11:34
-
11:18
-
11:12
-
10:59
-
10:55
-
10:50
-
09:38
-
09:31
-
09:01
-
08:11
-
08:00
-
00:44
-
00:01
- 28 сентября 2022
-
22:42
-
22:27
-
22:03
-
20:42
-
20:11
-
19:03