Сборная Сербии уверенно обыграла Германию на женском ЧМ по волейболу

Сербские волейболистки одержали победу над командой Германии в 3-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч состоялся на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23). Самым результативным игроком встречи с 24 очками в активе стала сербская диагональная Тияна Бошкович. В составе соперников 14 очков набрала доигровщица Ханна Ортман.

Помимо Сербии и Германии, в группе D также выступают Казахстан, Болгария, США и Канада. В следующем туре Сербия встретится с Казахстаном, а Германия сыграет с США.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.