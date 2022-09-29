Сборная Сербии уверенно обыграла Германию на женском ЧМ по волейболу
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Сербские волейболистки одержали победу над командой Германии в 3-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч состоялся на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23). Самым результативным игроком встречи с 24 очками в активе стала сербская диагональная Тияна Бошкович. В составе соперников 14 очков набрала доигровщица Ханна Ортман.
Помимо Сербии и Германии, в группе D также выступают Казахстан, Болгария, США и Канада. В следующем туре Сербия встретится с Казахстаном, а Германия сыграет с США.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.
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