Покинувшая Россию Давыдова хочет выйти из президиума Федерации синхронного плавания

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что ранее покинувшая страну пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова намерена выйти из президиума Федерации синхронного плавания России.

Ранее сообщалось, что 39-летняя экс-спортсменка переехала в Дубай (ОАЭ) и не планирует возвращаться в Россию.

«Федерация синхронного плавания России общалась с Анастасией Давыдовой, она хочет подать заявление о выходе из президиума, но поскольку я не нахожусь на работе, я ещё в отпуске, лично я не общалась. Мне только сообщают об этом. Других деталей у меня нет», — приводит слова Покровской «Матч ТВ».

Давыдова также занимает пост генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР). По словам президента ОКР Станислава Позднякова, её полномочия продлятся до олимпийского собрания, запланированного на декабрь.