Сборная Турции нанесла поражение Хорватии на ЧМ по волейболу среди женщин

Сборная Турции одержала убедительную победу над командой Хорватии в матче 3-го тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Эрго Арена» (Гданьск, Польша).
Волейболистки из Турции выиграли со счётом 3:0 (25:14, 25:12, 25:12). Самым результативным игроком стала центровая победительниц Зехра Гюнеш — 14 очков. В составе Хорватии диагональная Саманта Фабрис набрала 10 очков.
В группу В входят команды Турции, Доминиканской Республики, Польши, Таиланда, Хорватии и Южной Кореи. В следующем туре Турция встретится с Польшей, а Хорватия – с Южной Кореей.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.
- 29 сентября 2022
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