Определились все пары 1/8 финала British Open 2022
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Определились все пары 1/8 финала турнира по снукеру British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе (Великобритания). Соревнования на Marshall Arena продлятся до 2 октября.
British Open 2022. 1/8 финала.
- Джейми Джонс (Уэльс) – Джейми Джонс (Англия)
- Марк Селби (Англия) – Джек Лисовски (Англия)
- Робби Уильямс (Англия) – Стивен Холворт (Англия)
- Люй Хаотянь (Китай) – Мэттью Стивенс (Уэльс)
- Энтони Хэмилтон (Англия) – Юань Сыцзюнь (Китай)
- Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джадд Трамп (Англия)
- Грэм Дотт (Шотландия) – Райан Дэй (Уэльс)
- Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Джордан Браун (Северная Ирландия)
Действующим чемпионом British Open является Марк Уильямс, который вылетел с турнира на стадии 1/32, проиграв англичанину Бену Вулластону.
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