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Определились все пары 1/8 финала British Open 2022

Определились все пары 1/8 финала British Open 2022
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Определились все пары 1/8 финала турнира по снукеру British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе (Великобритания). Соревнования на Marshall Arena продлятся до 2 октября.

British Open 2022. 1/8 финала.

  • Джейми Джонс (Уэльс) – Джейми Джонс (Англия)
  • Марк Селби (Англия) – Джек Лисовски (Англия)
  • Робби Уильямс (Англия) – Стивен Холворт (Англия)
  • Люй Хаотянь (Китай) – Мэттью Стивенс (Уэльс)
  • Энтони Хэмилтон (Англия) – Юань Сыцзюнь (Китай)
  • Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джадд Трамп (Англия)
  • Грэм Дотт (Шотландия) – Райан Дэй (Уэльс)
  • Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Джордан Браун (Северная Ирландия)

Действующим чемпионом British Open является Марк Уильямс, который вылетел с турнира на стадии 1/32, проиграв англичанину Бену Вулластону.

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