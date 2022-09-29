Определились все пары 1/8 финала British Open 2022

Определились все пары 1/8 финала турнира по снукеру British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе (Великобритания). Соревнования на Marshall Arena продлятся до 2 октября.

British Open 2022. 1/8 финала.

Джейми Джонс (Уэльс) – Джейми Джонс (Англия)

Марк Селби (Англия) – Джек Лисовски (Англия)

Робби Уильямс (Англия) – Стивен Холворт (Англия)

Люй Хаотянь (Китай) – Мэттью Стивенс (Уэльс)

Энтони Хэмилтон (Англия) – Юань Сыцзюнь (Китай)

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джадд Трамп (Англия)

Грэм Дотт (Шотландия) – Райан Дэй (Уэльс)

Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Джордан Браун (Северная Ирландия)

Действующим чемпионом British Open является Марк Уильямс, который вылетел с турнира на стадии 1/32, проиграв англичанину Бену Вулластону.