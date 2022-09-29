ВАДА опубликовало список запрещённых препаратов на 2023 год, особо выделив трамадол

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало список запрещённых препаратов на 2023 год. Он был утверждён исполкомом ВАДА 23 сентября и вступает в силу 1 января 2023 года.

Агентство обратило внимание спортсменов и всех заинтересованных лиц на серьёзные изменения, касающиеся трамадола, которые вступят в силу в 2024 году. Задержка на год необходима для широкого обсуждения и обучения спортсменов, их окружения и медицинского персонала, чтобы лучше понять практическую реализацию запрета трамадола на соревнованиях.

Это также даст научному сообществу время для детальной корректировки процедур, чтобы обеспечить справедливость для спортсменов. Спортивному руководству это даст время для разработки образовательных пособий для спортсменов, медицинского и вспомогательного персонала по безопасному использованию трамадола в клинических целях в рамках антидопинга.

Трамадол был включён в программу мониторинга ВАДА, собранные данные указывают на его значительное применение в спорте. Злоупотребление трамадолом повышает риски зависимости и передозировки среди населения в целом. Это привело к тому, что во многих странах его оборот поставлен под контроль. Научные исследования, финансируемые ВАДА, также подтвердили потенциал трамадола для повышения спортивных результатов.