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Сборная Италии легко обыграла Кению на женском ЧМ по волейболу

Сборная Италии легко обыграла Кению на женском ЧМ по волейболу
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Итальянские волейболистки одержали победу над командой Кении на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:15, 25:31, 25:18). Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стала представительница Кении Шарон Чепчумба. В составе соперников 18 очков набрала диагональная Сильвия Нвакалор.

ЧМ-2022 (ж). Группа A. 4-й тур
29 сентября 2022, четверг. 19:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Кения

Помимо Италии и Кении, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Камерун и Пуэрто-Рико. Следующий матч итальянки проведут со сборной Нидерландов, а Кения встретится с Пуэрто-Рико.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.

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