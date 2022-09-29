Сборная Италии легко обыграла Кению на женском ЧМ по волейболу
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Итальянские волейболистки одержали победу над командой Кении на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:15, 25:31, 25:18). Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стала представительница Кении Шарон Чепчумба. В составе соперников 18 очков набрала диагональная Сильвия Нвакалор.
Помимо Италии и Кении, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Камерун и Пуэрто-Рико. Следующий матч итальянки проведут со сборной Нидерландов, а Кения встретится с Пуэрто-Рико.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.
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