Глава ОКР назвал приоритетом допуск российских атлетов к квалификации Олимпиады-2024

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал основным приоритетом обеспечение допуска отечественных спортсменов в квалификационных отборах к Олимпийским играм – 2024.

«Основным приоритетом для нас всех является обеспечение допуска для наших спортсменов к участию в квалификационных отборах к Олимпийским играм «Париж-2024». Вне зависимости от того, в какой период времени этот отбор начнётся, самая главная наша задача — чтобы наши спортсмены были готовы принять участие в этих мероприятиях буквально на следующий день после того, как такая возможность появится.



Мы готовы полностью обеспечить подготовку в рамках своей компетенции. И — самое важное! — что у нас есть и человеческий, и материальный ресурс. Конечно, будет непросто, ведь сегодня логистика даже не позволяет уверенно выстроить маршруты передвижения. Заблокированы все международные платежи, в том числе в рамках оспаривания неправомерных решений некоторых международных спортивных организаций в CAS и так далее. Но тем не менее работа будет проведена!» — написал Поздняков в своём телеграм-канале.