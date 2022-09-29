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Сборная США уверенно обыграла Болгарию на женском ЧМ по волейболу

Сборная США уверенно обыграла Болгарию на женском ЧМ по волейболу
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Американские волейболистки одержали победу над командой Болгарии в 3-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).

Сборная США выиграла встречу со счётом 3:1 (25:14, 23:25, 25:11, 25:15). Самым результативным игроком матча с 19 очками в активе стали американская доигровщица Александра Франтти. В составе соперниц самой результативной стала болгарская доигровщица Элица Василева-Атанасиевич.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 3-й тур
29 сентября 2022, четверг. 20:00 МСК
США
Окончен
3 : 1
Болгария

Помимо США и Болгарии, в группе C также выступают Канада, Казахстан, Германия и Сербия. В следующем туре США встретится с Германией, а Болгария — с Канадой.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.

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