Сборная США уверенно обыграла Болгарию на женском ЧМ по волейболу

Американские волейболистки одержали победу над командой Болгарии в 3-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).
Сборная США выиграла встречу со счётом 3:1 (25:14, 23:25, 25:11, 25:15). Самым результативным игроком матча с 19 очками в активе стали американская доигровщица Александра Франтти. В составе соперниц самой результативной стала болгарская доигровщица Элица Василева-Атанасиевич.
Помимо США и Болгарии, в группе C также выступают Канада, Казахстан, Германия и Сербия. В следующем туре США встретится с Германией, а Болгария — с Канадой.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.
- 29 сентября 2022
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