Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 29 сентября, турнирная таблица

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, завершились матчи игрового дня в группах A, В и С.

Отметим, что сборные США, Сербии и Китая одержали третьи победы подряд. Италия одержала четвёртую победу подряд.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Первый групповой этап

Результаты матчей. 29 сентября, четверг

Группа A

Пуэрто-Рико – Камерун – 3:0 (25:23, 25:16, 25:11)

Италия – Кения – 3:0 (25:15, 25:31, 25:18)

Группа В

Таиланд – Южная Корея – 3:0 (25:13, 25:15, 25:14)

Турция – Хорватия – 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)

Доминиканская Республика – Польша – 1:3 (18:25, 25:22, 25: 21, 25:21)

Группа С

Сербия – Германия – 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)

США – Болгария – 3:1 (25:14, 23:25, 25:11, 25:15)