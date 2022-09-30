Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 29 сентября, турнирная таблица
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На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, завершились матчи игрового дня в группах A, В и С.
Отметим, что сборные США, Сербии и Китая одержали третьи победы подряд. Италия одержала четвёртую победу подряд.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей. 29 сентября, четверг
Группа A
Пуэрто-Рико – Камерун – 3:0 (25:23, 25:16, 25:11)
Италия – Кения – 3:0 (25:15, 25:31, 25:18)
Группа В
Таиланд – Южная Корея – 3:0 (25:13, 25:15, 25:14)
Турция – Хорватия – 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)
Доминиканская Республика – Польша – 1:3 (18:25, 25:22, 25: 21, 25:21)
Группа С
Сербия – Германия – 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)
США – Болгария – 3:1 (25:14, 23:25, 25:11, 25:15)
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