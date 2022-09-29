Украинский борец греко-римского стиля Семён Новиков сменил спортивное гражданство

Главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких сообщил, что чемпион Европы и двукратный чемпион мира U23 в весовой категории до 87 кг Семён Новиков сменил гражданство и будет выступать за Болгарию.

У Новикова пока нет возможности выступать за новую команду, так как Украина не даёт разрешения на переход. Если борцу придётся отбыть карантин, выступить на Олимпиаде-2024 в Париже он не сможет. Кроме того, Болгария должна будет заплатить Украине 10 тысяч швейцарских франков.

«Поступок, который он совершил, пусть остаётся на его совести. Сборная Украины и государство в лице министра спорта Вадима Гутцайта, президента НОК Сергея Бубки, руководства нашей федерации и я лично сделали всё для того, чтобы он остался на Украине. Это его решение, его выбор. Может, оно и к лучшему, что он переехал выступать за Болгарию. Если человек так легко меняет гражданство, то что-то с ним не так.

Мы ведь ценим своих спортсменов и не отпускаем просто так, боремся за них. Это делается и для того, чтобы другие спортсмены не думали, что можно просто развернуться и уйти. Когда государство вкладывало в тебя деньги, силы», – приводит слова Шацких «Суспильне Спорт».