Президент Франции Макрон потребовал большей ясности в отношении церемонии открытия ОИ-2024

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил местным властям, что хочет большей ясности в отношении организации церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Inside the Games со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, церемония открытия Олимпийских игр была одной из тем обсуждения на заседании нового Олимпийского и Паралимпийского совета, и президент Франции настаивал на том, чтобы цепочка ответственности была установлена в ближайшие недели. Текущий план церемонии предусматривает её проведение на берегу реки Сены 26 июля 2024 года, чтобы за ней могли наблюдать около 600 000 человек.

Отметим, в настоящее время россияне отстранены от международных соревнований решениями соответствующих международных федераций, принятых в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).