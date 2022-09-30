Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент Франции Макрон потребовал большей ясности в отношении церемонии открытия ОИ-2024

Президент Франции Макрон потребовал большей ясности в отношении церемонии открытия ОИ-2024
Комментарии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил местным властям, что хочет большей ясности в отношении организации церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Inside the Games со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, церемония открытия Олимпийских игр была одной из тем обсуждения на заседании нового Олимпийского и Паралимпийского совета, и президент Франции настаивал на том, чтобы цепочка ответственности была установлена в ближайшие недели. Текущий план церемонии предусматривает её проведение на берегу реки Сены 26 июля 2024 года, чтобы за ней могли наблюдать около 600 000 человек.

Отметим, в настоящее время россияне отстранены от международных соревнований решениями соответствующих международных федераций, принятых в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Новость по теме
Помощник Путина: нам очень важно, чтобы россияне продолжали готовиться к ОИ-2024 в Париже
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022