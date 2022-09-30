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Дина Аверина показала, как гуляет со своей собакой. Фото

Дина Аверина показала, как гуляет со своей собакой. Фото
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Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как прогуливается со своей собакой.

Фото: из личного архива дины авериной

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.

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