Раджабов рассказал, как поступил бы на месте Карлсена

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал, как бы поступил на месте чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил в нечестной игре американца Ханса Моке Ниманна.

«Я бы постарался всё сделать в более корректной форме. Поговорить с организаторами, другими людьми, но не публично. Попытался бы решить вопрос, не вынося его в открытое пространство. Сейчас же в такие моменты имидж шахмат начинает страдать. Но это личное дело каждого, как себя повести в этот момент. Я в такой ситуации пока не оказывался», — приводит слова Раджабова «Матч ТВ».

Напомним, в начале сентября Карлсен покинул турнир серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от 19-летнего Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили американца в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном в 6-м туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу. Вскоре после этого он обвинил его в жульничестве.