Гимнастка Листунова выиграла золото Спартакиады в опорном прыжке. Мельникова — вторая

Абсолютная чемпионка Европы 2021 года по спортивной гимнастике Виктория Листунова выиграла соревнования по опорному прыжку на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Второе место заняла абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021 года Ангелина Мельникова. Тройку лучших замкнула 18-летняя гимнастка Алина Шклокова. Листунова и Мельникова являются олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях Токио-2020.
Результат Виктории Листуновой — 13,883 балла. Ангелина Мельникова набрала 13,883 балла, но стала второй по результатам первого прыжка. Алина Шклокова — 13,299.
Вчера, 29 сентября, 17-летняя Листунова стала первой в личном многоборье.
Соревнования по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады проходят в Казани с 26 сентября по 1 октября.
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