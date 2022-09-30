Гимнаст Прокопьев выиграл соревнования в вольных упражнениях на Спартакиаде

Российский гимнаст Кирилл Прокопьев выиграл соревнования в вольных упражнениях по спортивной гимнастике на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

Его результат составил 13,900 балла, второе место занял Даниел Маринов — 13,766 балла, третий результат показал Иван Стретович — 13,533. Олимпийские чемпионы Артуры Далалоян (12,600) и Никита Нагорный (11,166) заняли лишь четвёртое и восьмое место соответственно.

Кирилл Прокопьев является победителем Первенства Европы, чемпионом Всемирной Универсиады, победителем этапов кубка мира, чемпионом России и призёром Кубка России. Спортсмену 28 лет.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады проходят в Казани с 26 сентября по 1 октября.