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Гимнастка Виктория Листунова завоевала второе золото Спартакиады за день

Гимнастка Виктория Листунова завоевала второе золото Спартакиады за день
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Гимнастка Виктория Листунова завоевала вторую золотую медаль Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов в упражнениях на отдельных снарядах. После победы в опорном прыжке олимпийская чемпионка в команде первенствовала в упражнении на разновысоких брусьях, набрав 15,100 балла. Второй стала Диана Кустова (14,933), третьей – ещё одна олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова (14,600).

Напомним, для Листуновой это уже третье личное золото Спартакиады. Виктория также первенствовала в индивидуальном многоборье.

Спартакиада. Спортивная гимнастика. Казань
Женщины. Разновысокие брусья

1. Виктория Листунова – 15,100.
2. Диана Кустова — 14,933.
3. Ангелина Мельникова — 14,600.

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