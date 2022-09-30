Владимир Крамник: лозунгом «Спорт вне политики» играют как дышлом

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник прокомментировал полугодовую дисквалификацию гроссмейстера Сергея Карякина, который был наказан за поддержку спецоперации на Украине.

Карякин пропустил турнир претендентов, проходивший летом, не сумев во второй раз отобраться на матч за мировую шахматную корону. Ранее Карякин играл за титул с норвежцем Магнусом Карлсеном в 2016 году и уступил лишь на тай-брейке.

«Конечно, в этом нет ничего хорошего. И есть странное несоответствие. Потому что есть известный лозунг «Спорт вне политики». И спорт действительно находится вне политики, но в определённый момент он вдруг становится частью политики, а потом снова из неё уходит. Этим лозунгом играют как дышлом. Мне очень хотелось бы, чтобы мы чётко определились — спорт вне политики или нет. Будем надеяться, что когда-то это произойдёт.

Сергей всё-таки завоевал право играть в турнире претендентов. Жаль его, я считаю, что у него, безусловно, были шансы побороться за победу. Но, опять-таки, что здесь скажешь? Мы не в силах изменить мир, тем более что в последнее время он, скажем так, стал временами иррациональным и непредсказуемым», — приводит слова Крамника «РИА Новости Спорт».