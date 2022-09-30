Журова: Бах провоцирует российских спортсменов. Верю, что никто не пойдёт против страны

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от спецоперации на Украине.



«Спортсмены останутся в истории, если надумают осудить Россию и выступать на соревнованиях. Бах провоцирует наших ребят. Мысли там такие: «Давайте мы предложим им такой вариант — вдруг кто-то согласится». Спортсменов используют в качестве известных публичных личностей. Если бы это сказал обычный человек в России, то на Западе никто бы и внимания не обратил. Но, когда об этом могут сказать спортсмены, да ещё и в таком контексте, — это будет резонансно. Я верю в наших спортсменов. Уверена, что они не пойдут против страны», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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