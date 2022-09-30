В Госдуме отреагировали на заявление Баха о допуске россиян к международным соревнованиям

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.



«Негативно оцениваю слова Баха — это провокационное заявление, которое не соответствует уровню господина Баха – президента МОК. Он должен отстаивать интересы спортсменов и спортивных федераций, но точно не провоцировать. Знает, что ребята хотят выступать, что они готовы… Понимая, что необходимо допускать российских спортсменов, начинает делать провокационные заявления. Не понимает, что подавляющее большинство российских спортсменов никогда не пойдут на такую незаконную сделку», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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