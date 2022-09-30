Татьяна Покровская: хотим выступать на международных соревнованиях, но не такой ценой

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Как я могу так поступить? Это всё равно что перечеркнуть всю политику нашей страны. Это непонятное заявление Баха, я считаю, что оно навеяно мыслями из-за океана. Мы хотим выступать, но не таким образом. Как у нас случилось на авторалли, когда нашим ребятам предложили это сделать (подписать документы против спецоперации) прямо перед стартом. И они молодцы, что отказались, они мужественные ребята. Это очень дорогая цена, это уже прямо идёт торговля. Я, конечно, отрицательно отношусь к таким словам Баха. Мы хотим выступать на международных соревнованиях, но не такой ценой», — приводит слова Покровской «РИА Новости Спорт».