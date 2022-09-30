Глава ОКР Станислав Поздняков резко отреагировал на предложение Томаса Баха

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.



«Из сегодняшнего заявления президента МОК Томаса Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене.



Санкции по отношению к российскому спорту по-прежнему действуют. В этой искусственно созданной рекомендациями исполкома МОК ситуации наших атлетов, по сути, принуждают нарушать законы своей страны и Олимпийскую хартию.



Олимпийский комитет России, как и прежде, настаивает на том, что спорт должен, независимо от обстоятельств, оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения запросов тех или иных геополитических сил.



Мы продолжим вести проработку данного вопроса, твёрдо придерживаясь своей позиции, действуя в интересах российского спорта и наших спортсменов», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.