В России создадут новые дисциплины в художественной гимнастике

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) рассматривает проект внедрения новых дисциплин в художественной гимнастике: «гимнастические дуэты» и «гимнастические трио». Письмо за подписью главы ВФХГ Ирины Винер направлено региональному спортивному руководству и федерациям художественной гимнастики.

Ответственной за разработку правил и проведение соревнований назначена старший тренер юниорской сборной России Екатерина Сиротина.

Ранее, ещё в апреле, когда отечественных спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях, Винер разработала новые правила художественной гимнастики, которые уже применяются на внутренних соревнованиях. Согласно им трудность как тела, так и предмета не имеет ограничений, то есть нет строго установленного максимума.