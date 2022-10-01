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В России создадут новые дисциплины в художественной гимнастике

В России создадут новые дисциплины в художественной гимнастике
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Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) рассматривает проект внедрения новых дисциплин в художественной гимнастике: «гимнастические дуэты» и «гимнастические трио». Письмо за подписью главы ВФХГ Ирины Винер направлено региональному спортивному руководству и федерациям художественной гимнастики.

Ответственной за разработку правил и проведение соревнований назначена старший тренер юниорской сборной России Екатерина Сиротина.

Ранее, ещё в апреле, когда отечественных спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях, Винер разработала новые правила художественной гимнастики, которые уже применяются на внутренних соревнованиях. Согласно им трудность как тела, так и предмета не имеет ограничений, то есть нет строго установленного максимума.

В России теперь свои правила художественной гимнастики. Что же поменяла Ирина Винер? В России теперь свои правила художественной гимнастики. Что же поменяла Ирина Винер?
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