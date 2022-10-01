Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились полуфинальные пары British Open 2022

Определились полуфинальные пары British Open 2022
Комментарии

Определились полуфинальные пары турнира по снукеру British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе (Великобритания).

Североирландец Марк Аллен, занимающий 14-ю строку в мировом рейтинге, встретится с Ноппоном Саенгхамом из Таиланда (38-й в рейтинге). А валлиец Райан Дэй (27-е место) сразится с 61-м в рейтинге лучших снукеристов мира Робби Уильямсом из Англии. Игры пройдут в субботу, 1 октября.

British Open 2022. 1/8 финала.

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд)
Райан Дэй (Уэльс) – Робби Уильямс (Англия)

В четвертьфинале British Open Аллен одержал победу над одним из сильнейших снукеристов мира Марком Селби (3-я строка в рейтинге), а Саенгхам прошёл Джейми Джонса. В свою очередь Дэй и Уильямс обыграли китайцев Юаня Сыцзюня и Люя Хаотяня соответственно.

Фантастический удар позволил чемпиону мира набрать 147 очков. И как Селби забил?! Видео Фантастический удар позволил чемпиону мира набрать 147 очков. И как Селби забил?! Видео
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022