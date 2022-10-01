Определились полуфинальные пары British Open 2022

Определились полуфинальные пары турнира по снукеру British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе (Великобритания).
Североирландец Марк Аллен, занимающий 14-ю строку в мировом рейтинге, встретится с Ноппоном Саенгхамом из Таиланда (38-й в рейтинге). А валлиец Райан Дэй (27-е место) сразится с 61-м в рейтинге лучших снукеристов мира Робби Уильямсом из Англии. Игры пройдут в субботу, 1 октября.
British Open 2022. 1/8 финала.
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд)
Райан Дэй (Уэльс) – Робби Уильямс (Англия)
В четвертьфинале British Open Аллен одержал победу над одним из сильнейших снукеристов мира Марком Селби (3-я строка в рейтинге), а Саенгхам прошёл Джейми Джонса. В свою очередь Дэй и Уильямс обыграли китайцев Юаня Сыцзюня и Люя Хаотяня соответственно.
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