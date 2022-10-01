Президент ЕОК прервал представителей Украины и Швеции, когда они подняли политическую тему

Представителей делегаций Украины и Швеции прервали на онлайн-совещании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), когда они попытались поднять политическую тему. Они были недовольны тем, что на заседание допустили представителей России и Беларуси.

Алла Тарасюк, менеджер по международным связям Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, и Петер Рейнебо, менеджер Олимпийского комитета Швеции, взяли слово во время блока вопросов к руководству.

«Мы считаем, что их (россиян и белорусов) участие в этом мероприятии – неправильное решение. Я делаю это замечание на основе нашего заявления по этому поводу, которое было отправлено в МОК, ЕОК, АНОК и МПК», — приводит слова Рейнебо Inside the Games.

Отметим, что документ, о котором напомнил Рейнебо, также подписали представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских островов и Аландских островов.

«Прошу прощения, но мы очень чётко обозначили, что решение об их участии было принято исполкомом МОК, мы не собираемся обсуждать всё, что имеет политический подтекст. Я очень ясно выразил это в своём вступительном слове», — заявил президент ЕОК Спирос Капралос.