Президент ЕОК прервал представителей Украины и Швеции, когда они подняли политическую тему

Представителей делегаций Украины и Швеции прервали на онлайн-совещании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), когда они попытались поднять политическую тему. Они были недовольны тем, что на заседание допустили представителей России и Беларуси.
Алла Тарасюк, менеджер по международным связям Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, и Петер Рейнебо, менеджер Олимпийского комитета Швеции, взяли слово во время блока вопросов к руководству.
«Мы считаем, что их (россиян и белорусов) участие в этом мероприятии – неправильное решение. Я делаю это замечание на основе нашего заявления по этому поводу, которое было отправлено в МОК, ЕОК, АНОК и МПК», — приводит слова Рейнебо Inside the Games.
Отметим, что документ, о котором напомнил Рейнебо, также подписали представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских островов и Аландских островов.
«Прошу прощения, но мы очень чётко обозначили, что решение об их участии было принято исполкомом МОК, мы не собираемся обсуждать всё, что имеет политический подтекст. Я очень ясно выразил это в своём вступительном слове», — заявил президент ЕОК Спирос Капралос.
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