«Нам подачки не нужны». Роднина — о предложении Баха

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны. Если у российского спорта были проблемы с допингом, это одно дело, были наказания за это. А февральское решение (рекомендация) Баха вообще не касалось олимпийского движения. Тем более Бах добавил олимпийский лозунг «вместе» к другим трём. Это «вместе» у него не сработало.



Соглашаться на такое условие даже неприлично, это значит, себя не уважать», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».