Егор Клюка — о переходах волейболисток в Европу: ничего в этом плохого нет

Волейболист петербургского «Зенита» и сборной России Егор Клюка ответил на вопрос о возможном переезде в европейский чемпионат.

«Волейболистки играют за границей? А что в этом плохого? Девчонки набираются опыта, там довольно-таки сильный клубный чемпионат. Ничего в этом плохого нет. Другие стили тренировок, игр. Жизнь одна — надо этот волейбол с разных сторон изучать.

Уехал бы я в Европу? У меня действующий контракт с «Зенитом», поэтому вопрос сейчас неактуален. Возможен ли отъезд в будущем? Непонятно, что будет дальше. Я живу текущим моментом. Когда наступает время принимать решение — я делаю выбор. Заранее об этом рассуждать не хочу.

Уровень наших команд? Всё зависит от нас. Насколько мы будем хотеть показывать свою лучшую игру, настолько сможем удержать уровень», — приводят слова Егора Клюки «Известия».