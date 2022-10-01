«У нас нет продажных спортсменов». Анфиса Резцова — о предложении главы МОК

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
«Абсолютная глупость и бред. Бах, который сам заявлял, что спорт вне политики, теперь говорит такое. Он хочет купить российских спортсменов, их мнение и разделить нас на правильных и неправильных.
Пусть Бах знает, что у нас нет продажных спортсменов и они унижаться перед ним не будут. Мы должны быть допущены на соревнования по праву, а не из-за политической позиции спортсменов. Так что мы будем дальше отстаивать наше право там выступать, а не унижаться перед МОК», — приводит слова Резцовой «РБ Спорт».
- 1 октября 2022
-
13:15
-
12:29
-
11:50
-
11:35
-
11:26
-
11:00
-
09:56
-
08:00
-
01:27
-
01:13
-
00:44
-
00:23
-
00:00
- 30 сентября 2022
-
23:32
-
23:03
-
22:23
-
22:11
-
22:00
-
21:58
-
21:38
-
21:36
-
21:27
-
20:46
-
20:34
-
20:31
-
20:08
-
19:49
-
19:45
-
19:33
-
19:16
-
19:06
-
18:54
-
18:32
-
18:23
-
18:11