«У нас нет продажных спортсменов». Анфиса Резцова — о предложении главы МОК

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Абсолютная глупость и бред. Бах, который сам заявлял, что спорт вне политики, теперь говорит такое. Он хочет купить российских спортсменов, их мнение и разделить нас на правильных и неправильных.



Пусть Бах знает, что у нас нет продажных спортсменов и они унижаться перед ним не будут. Мы должны быть допущены на соревнования по праву, а не из-за политической позиции спортсменов. Так что мы будем дальше отстаивать наше право там выступать, а не унижаться перед МОК», — приводит слова Резцовой «РБ Спорт».