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Гимнаст Нагорный выиграл соревнования Спартакиады по опорному прыжку

Гимнаст Нагорный выиграл соревнования Спартакиады по опорному прыжку
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Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы Никита Нагорный выиграл соревнования по опорному прыжку на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Второе место занял трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Артур Далалоян. Тройку лучших замкнул двукратный чемпион и обладатель Кубка России Даниел Маринов. Нагорный и Далалоян являются олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях Токио-2020.

Результат Никиты Нагорного — 14,549 балла. Артур Далалоян набрал 14,050 балла, Даниел Маринов — 14,016.

В соревнованиях у женщин победу одержала 17-летняя гимнастка Виктория Листунова.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады проходят в Казани с 26 сентября по 1 октября.

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