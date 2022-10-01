Артур Далалоян — о предложении Баха: абсолютная глупость. Как можно призывать отрекаться

Олимпийский чемпион в командном многоборье, трёхкратный чемпион мира российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что организация может допустить до международных стартов россиян, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Это абсолютная глупость. Как можно спортсменов призывать отрекаться. Россия — страна, которую мы представляем, мы боремся за неё всю карьеру. Не знаю, как можно отрекаться от неё ради каких-то международных стартов. Это глупость. Кто согласен на такое предложение — может ехать выступать. Это личный выбор каждого. Но не скажу, что у нас в сборной есть такие», — приводит слова Далалояна «РИА Новости Спорт».