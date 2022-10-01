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Матыцин: последнее заявление Баха идёт вразрез с олимпийскими принципами

Матыцин: последнее заявление Баха идёт вразрез с олимпийскими принципами
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить к участию в международных стартах под нейтральным флагом российских спортсменов, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.

«Последнее заявление Баха идёт вразрез с олимпийскими принципами. Основная задача международного олимпийского движения состоит в том, чтобы независимо от взглядов и вероисповедания, традиций и гражданства обеспечить спортсменам равный доступ к участию в Олимпийских играх. Мы будем продолжать диалог с МОК, надеемся, что их позиция изменится. Это будет во благо международному спорту, без России он успешно развиваться не будет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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