Сборная Казахстана не смогла выиграть ни одного сета на женском ЧМ по волейболу

Сборная Болгарии в трёх сетах одержала победу над командой Казахстана в матче 5-го тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).



Болгарские волейболистки выиграли матч со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:18). Самыми результативными игроками встречи стали доигровщица Болгарии Элица Василева-Атанасиевич и диагональная Казахстана Татьяна Никитина — по 15 очков.

Сборная Казахстана заняла последнее место в группе С, не выиграв ни одного сета на турнире. Сборная Болгарии с четырьмя очками также осталась за бортом второго группового этапа, заняв пятое место в группе.



Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.