Гимнастка Мельникова стала чемпионкой Спартакиады в вольных упражнениях, Листунова — 2-я

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнасток Ангелина Мельникова стала победительницей Всероссийской Спартакиады в вольных упражнениях. Соревнования Спартакиады по спортивной гимнастике проходят в Казани.
Судьи оценили выступление Мельниковой в 14,300 балла. Второе место заняла Виктория Листунова (14,266), тройку призёров замкнула Владислава Уразова (13,500).
В упражнениях на бревне чемпионкой стала Диана Кустова (14,400 балла). Мельникова продемонстрировала второй результат (14,300), Листунова завоевала бронзу (14,166).
Помимо золота в командном многоборье на Играх в Токио (Япония), 22-летняя россиянка Мельникова завоевала две бронзовые медали: в личном многоборье и в вольных упражнениях. А на постолимпийском чемпионате мира в Китакюсю (Япония) Ангелина взяла золото в личном многоборье, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
- 1 октября 2022
-
16:10
-
15:30
-
15:16
-
14:51
-
14:38
-
14:09
-
13:52
-
13:15
-
12:29
-
11:50
-
11:35
-
11:26
-
11:00
-
09:56
-
08:00
-
01:27
-
01:13
-
00:44
-
00:23
-
00:00
- 30 сентября 2022
-
23:32
-
23:03
-
22:23
-
22:11
-
22:00
-
21:58
-
21:38
-
21:36
-
21:27
-
20:46
-
20:34
-
20:31
-
20:08
-
19:49
-
19:45