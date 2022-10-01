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Гимнастка Мельникова стала чемпионкой Спартакиады в вольных упражнениях, Листунова — 2-я

Гимнастка Мельникова стала чемпионкой Спартакиады в вольных упражнениях, Листунова — 2-я
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнасток Ангелина Мельникова стала победительницей Всероссийской Спартакиады в вольных упражнениях. Соревнования Спартакиады по спортивной гимнастике проходят в Казани.

Судьи оценили выступление Мельниковой в 14,300 балла. Второе место заняла Виктория Листунова (14,266), тройку призёров замкнула Владислава Уразова (13,500).

В упражнениях на бревне чемпионкой стала Диана Кустова (14,400 балла). Мельникова продемонстрировала второй результат (14,300), Листунова завоевала бронзу (14,166).

Помимо золота в командном многоборье на Играх в Токио (Япония), 22-летняя россиянка Мельникова завоевала две бронзовые медали: в личном многоборье и в вольных упражнениях. А на постолимпийском чемпионате мира в Китакюсю (Япония) Ангелина взяла золото в личном многоборье, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

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