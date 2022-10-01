Ангелина Мельникова рассказала о самом ценном, что ей удалось завоевать в жизни

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье Ангелина Мельникова рассказала о главном итоге выступления на Спартакиаде в Казани.
Мельникова стала чемпионкой в вольных упражнениях, завоевала три серебряные медали (многоборье, опорный прыжок, бревно) и бронзу в упражнении на брусьях.
«Эта малышка прибежала в разминочный зал перед моим выступлением, чтобы подарить мне этого милого зайчика и сказала: «На здоровье!»
И я определённо решила, что самое ценное, что мне удалось завоевать в этой жизни — это любовь тысячи детских сердечек, таких хрупких и нежных, их улыбки с горящими глазами, аплодисменты, крики с трибун и детским трепещущим голосом слова: «Ангелина, мы тебя любим». Казань, спасибо», — написала Мельникова в соцсетях.
Фото: Личный архив Ангелины Мельниковой
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