Ангелина Мельникова рассказала о самом ценном, что ей удалось завоевать в жизни

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье Ангелина Мельникова рассказала о главном итоге выступления на Спартакиаде в Казани.

Мельникова стала чемпионкой в вольных упражнениях, завоевала три серебряные медали (многоборье, опорный прыжок, бревно) и бронзу в упражнении на брусьях.

«Эта малышка прибежала в разминочный зал перед моим выступлением, чтобы подарить мне этого милого зайчика и сказала: «На здоровье!»

И я определённо решила, что самое ценное, что мне удалось завоевать в этой жизни — это любовь тысячи детских сердечек, таких хрупких и нежных, их улыбки с горящими глазами, аплодисменты, крики с трибун и детским трепещущим голосом слова: «Ангелина, мы тебя любим». Казань, спасибо», — написала Мельникова в соцсетях.