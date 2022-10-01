Пуэрто-Рико благодаря победе над Кенией вышла в плей-офф женского ЧМ по волейболу

Волейболистки из Пуэрто-Рико одержали победу над командой Кении на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная Пуэрто-Рико выиграла встречу со счётом 3:1 (25:15, 19:25, 25:18, 25:20). Самым результативным игроком в составе Пуэрто-Рико с 20 очками в активе стала диагональная Бриттани Эйберкромби. В составе соперников 22 очка набрала доигровщица Вероника Адьямбо.

Помимо Кении и Пуэрто-Рико, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Камерун и Италия. Вместе с Пуэрто-Рико из группы А в плей-офф вышли сборные Италии, Бельгии, Нидерландов.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.