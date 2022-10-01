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Матыцин объяснил причины запрета на участие российских спортсменов в сборах за рубежом

Матыцин объяснил причины запрета на участие российских спортсменов в сборах за рубежом
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Министр спорта России Олег Матыцин объяснил причины запрета на участие российских спортсменов на соревнованиях и сборах за рубежом.

«Это не запрет, это требование законодательства. Приказ на время действия того положения, которое сейчас действует на территории Российской Федерации. Есть ограничения на проведение учебно-тренировочных сборов за рубежом. В международных соревнованиях за рубежом мы в любом случае не участвуем, к великому сожалению. А по проведению сборов так и есть, действует запрет на их организацию в период частичной мобилизации. Однако отмечу, что на сборы и соревнования в отдельных дружественных нам странах мы будем внимательно рассматривать заявки федераций и индивидуально подходить к каждому конкретному случаю», — приводит слова Матыцина «Татар-информ».

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