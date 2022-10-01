Сборная Сербии обыграла США и заняла первое место в группе С на женском ЧМ по волейболу

Сербские волейболистки одержали победу над командой США в 5-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч состоялся на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:13). Самым результативным игроком встречи с 25 очками в активе стала сербская диагональная Тияна Бошкович. В составе соперников шесть очков набрала доигровщица Кара Баджема.

Помимо Сербии и США, в группе D также выступали Казахстан, Болгария, Германия и Канада. Сборные Сербии, США, Канады, Германии вышли во второй групповой этап.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. Сборная Сербии является действующим победителем турнира.