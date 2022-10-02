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Владимир Крамник вышел на второе место на турнире «Шахматные звёзды — 2022»

Владимир Крамник вышел на второе место на турнире «Шахматные звёзды — 2022»
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В «Крокус Сити» продолжается международный турнир «Шахматные звёзды – 2022». Во второй день были сыграны 4–6-й туры в рапид. После двух дней соревнований лидирует представитель Индии Раунак Садвани, набравший 4,5 балла. На полбалла отстают от него сразу три шахматиста – россияне Владимир Крамник и Владислав Артемьев, а также Теймур Раджабов из Азербайджана. Ещё на пол-очка меньше у Сергея Карякина.

Завтра, 2 октября, пройдут заключительные три тура соревнований в рапид.

Одновременно со взрослыми соревнованиями проходит финал детского турнира в четырёх возрастных категориях. После второго дня лидируют Ирен Люцингер (до 15 лет), Максим Иванников (до 13 лет), Матфей Юрасов (до 11 лет) и Лука Тыртышников (до девяти лет).

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