Стали известны финалисты British Open 2022
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Определились участники финального матча на турнире по снукеру British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе (Великобритания). Ими стали фавориты полуфинальных противостояний – североирландец Марк Аллен и Райан Дэй из Уэльса.
В первом матче дня 1 октября встретились Марк Аллен и Ноппон Саенгхам из Таиланда. Снукерист из Северной Ирландии одержал уверенную победу со счётом 6:1. Во втором полуфинале получилась более конкурентная игра. Райан Дэй уступал со счётом 2:4, но затем взял три фрейма подряд и вышел вперёд, и в итоге взял верх в решающей партии – 6:5.
В четвертьфинале British Open Аллен одержал победу над одним из сильнейших снукеристов мира Марком Селби (третья строка в рейтинге), а Дэй обыграл китайца Юаня Сыцзюня.
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