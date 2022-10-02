Стали известны финалисты British Open 2022

Определились участники финального матча на турнире по снукеру British Open 2022, который проходит в Милтон-Кинсе (Великобритания). Ими стали фавориты полуфинальных противостояний – североирландец Марк Аллен и Райан Дэй из Уэльса.



В первом матче дня 1 октября встретились Марк Аллен и Ноппон Саенгхам из Таиланда. Снукерист из Северной Ирландии одержал уверенную победу со счётом 6:1. Во втором полуфинале получилась более конкурентная игра. Райан Дэй уступал со счётом 2:4, но затем взял три фрейма подряд и вышел вперёд, и в итоге взял верх в решающей партии – 6:5.



В четвертьфинале British Open Аллен одержал победу над одним из сильнейших снукеристов мира Марком Селби (третья строка в рейтинге), а Дэй обыграл китайца Юаня Сыцзюня.