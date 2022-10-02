Раджабов: российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов высказал мнение, что российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать только в индивидуальных соревнованиях под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

«Я думаю, российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах, как и шахматисты из других стран. Мне кажется, мировое спортивное сообщество, искусство, культура должны оставаться вне политики. Я сам в каком-то смысле пацифист, хотел бы, чтобы все принимали участие, несмотря на взгляды.



Ситуация очень сложная. Я считаю, что спортсменов нельзя отстранять: они положили свою жизнь, здоровье, часто — образование, рисковали всем, чтобы быть в спорте, в каком-то смысле их права сильно нарушаются», — приводит слова Раджабова ТАСС.