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Раджабов: российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах

Раджабов: российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах
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Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов высказал мнение, что российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать только в индивидуальных соревнованиях под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

«Я думаю, российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах, как и шахматисты из других стран. Мне кажется, мировое спортивное сообщество, искусство, культура должны оставаться вне политики. Я сам в каком-то смысле пацифист, хотел бы, чтобы все принимали участие, несмотря на взгляды.

Ситуация очень сложная. Я считаю, что спортсменов нельзя отстранять: они положили свою жизнь, здоровье, часто — образование, рисковали всем, чтобы быть в спорте, в каком-то смысле их права сильно нарушаются», — приводит слова Раджабова ТАСС.

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