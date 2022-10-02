Гимнастки Аверины не выступят на втором этапе Кубка сильнейших в Москве

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины пропустят второй московский этап Кубка сильнейших, который пройдёт с 4 по 6 октября. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер спортсменок Ирина Винер.



«Арина и Дина не выступят на турнире в Москве. У нас в этом году очень напряжённый соревновательный график, они и так потратили много сил и здоровья. Но они выступят в Ульяновске в конце октября», — приводит слова Ирины Винер ТАСС.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.