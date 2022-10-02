Гандбольный клуб «Нева» переименован в «Зенит»
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Мужской гандбольный клуб «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) сменил название на «Зенит» и вошёл в структуру клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Первый матч под новым названием клуб проведёт завтра, 3 октября, в 17:00 мск с московским ЦСКА. Матч пройдёт на «Сибур Арене», где свои игры проводят баскетбольный и волейбольный клубы.
В 1-м туре чемпионата России по гандболу «Нева» обыграла краснодарский «Скиф» со счётом 31:25, далее уступила ставропольскому «Виктору» — 23:28 и одержала победу над уфимским «Акбузатом» — 36:30. ЦСКА в предыдущей встрече проиграл «Виктору» со счётом 29:32.
Петербургский клуб был чемпионом России в сезоне-1992/1993, является шестикратным серебряным и семикратным бронзовым призёром чемпионата страны.
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