Сборная Японии заняла второе место в группе на женском ЧМ по волейболу, опередив Бразилию
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Сборная Японии в трёх сетах одержала победу над командой Аргентины в матче 5-го тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Японские волейболистки выиграли в матче со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:17). Самым результативным игроком стала доигровщица Японии Маю Исикава — 25 очков. В составе аргентинок 14 очков набрала диагональная Бьянка Кугно.
ЧМ-2022 (ж). Группа D. 5-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 15:15 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Аргентина
Команда Японии заняла второе место в группе D. Первую строчку сохранили китаянки, Бразилия стала третьей. Во второй групповой этап отправилась ещё Аргентина. Турнир покидают Чехия и Колумбия.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.
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