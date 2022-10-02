Сборная Японии заняла второе место в группе на женском ЧМ по волейболу, опередив Бразилию

Сборная Японии в трёх сетах одержала победу над командой Аргентины в матче 5-го тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Японские волейболистки выиграли в матче со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:17). Самым результативным игроком стала доигровщица Японии Маю Исикава — 25 очков. В составе аргентинок 14 очков набрала диагональная Бьянка Кугно.

Команда Японии заняла второе место в группе D. Первую строчку сохранили китаянки, Бразилия стала третьей. Во второй групповой этап отправилась ещё Аргентина. Турнир покидают Чехия и Колумбия.



Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.